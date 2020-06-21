Експерт ESPN: Не впевнений, що Джошуа до снаги побити Усика
Експерт боксу і відомий телекоментатор Макс Келлерман прокоментував майбутнє українського боксера Олександра Усика. Він вважає, що перемога українця може зірвати бій Джошуа – Ф'юрі.
Таку думку коментатора цитує Boxing News 24.
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Можлива перемога українця
За словами експерта, вважає, що Усик може завдати поразки Джошуа. Ринкова вартість українця знаходиться теж на високому рівні.
Чи зірве перемога українця бій Джошуа – Ф'юрі? Все можливо,
– заявив Келлерман.
Він говорить, що у можливій перемозі українця є позитивна сторона. Можливо, отримаємо навпаки ще одного топового боксера.
Кар'єра Олександра Усика
- Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і всі виграв.
- У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.
- Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна.
- Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом.