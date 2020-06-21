Експерт боксу і відомий телекоментатор Макс Келлерман прокоментував майбутнє українського боксера Олександра Усика. Він вважає, що перемога українця може зірвати бій Джошуа – Ф'юрі.

Таку думку коментатора цитує Boxing News 24.

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Можлива перемога українця

За словами експерта, вважає, що Усик може завдати поразки Джошуа. Ринкова вартість українця знаходиться теж на високому рівні.

Чи зірве перемога українця бій Джошуа – Ф'юрі? Все можливо,

– заявив Келлерман.

Він говорить, що у можливій перемозі українця є позитивна сторона. Можливо, отримаємо навпаки ще одного топового боксера.

Кар'єра Олександра Усика