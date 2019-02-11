Експерти назвали причину смерті футболіста Еміліано Сала

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Еміліано Сала помер: причина смерті футболіста
Причина смерті Еміліано Сала / Politeka

Судмедексперти, які провели розтин тіла футболіста Еміліано Сала, назвали причину його смерті.

За даними експертів, Еміліано Сала загинув внаслідок травми голови та грудної клітки. Про це повідомляє видання Wales Online з посиланням на коронерів міста Дорсет. При цьому зазначається, що тіло футболіста могли ідентифікувати за відбитками пальців.

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Також повідомляється, що попередній звіт про причини авіакатастрофи над Ла-Маншем, під час якої загинули футболіст Еміліано Сала та пілот Дейв Ібботсон, буде опубліковано протягом двох тижнів. При цьому рятувальникам так і не вдалося поки знайти тіло пілота літака.

Що сталося з Еміліано Сала?

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Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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