Експерти назвали причину смерті футболіста Еміліано Сала
Судмедексперти, які провели розтин тіла футболіста Еміліано Сала, назвали причину його смерті.
За даними експертів, Еміліано Сала загинув внаслідок травми голови та грудної клітки. Про це повідомляє видання Wales Online з посиланням на коронерів міста Дорсет. При цьому зазначається, що тіло футболіста могли ідентифікувати за відбитками пальців.
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Також повідомляється, що попередній звіт про причини авіакатастрофи над Ла-Маншем, під час якої загинули футболіст Еміліано Сала та пілот Дейв Ібботсон, буде опубліковано протягом двох тижнів. При цьому рятувальникам так і не вдалося поки знайти тіло пілота літака.
Що сталося з Еміліано Сала?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- 23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
- У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака, яким летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.
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