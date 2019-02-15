Експерти оцінили шанси клубів виграти Лігу Європи

Слідом за плей-офф Ліги чемпіонів починаються і стикові матчі Ліги Європи. З тією лише різницею, що другий по рангу клубний турнір Європи поновлюється зі стадії 1/16 фіналу. Тож ми побачимо вдвічі більше матчів.

Можливо, для особливо вимогливих вболівальників це компенсує той факт, що у Лізі Європи виступає менше іменитих клубів. Хоча, серед них все одно вистачає тих, хто гідний навіть фіналу Ліги чемпіонів.

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Взяти, наприклад, першу п’ятірку претендентів на перемогу за оцінками аналітиків Parimatch: "Челсі", "Арсенал", "Інтер", "Наполі" і "Севілья". Будь-яка пара сформована з цих команд по-своєму цікава. До того ж ще продовжують участь у турнірі "Валенсія", "Баєр", "Лаціо", "Вільярреал".

Безумовно, багато хто з них ще можуть пересіктися до фіналу. Наприклад, як "Лаціо" і "Севілья", яких жереб звів вже у 1/16 фіналу. Експерти більше впевнені, що далі пройдуть іспанці, які є рекордсменами за перемогами у Лізі Європи (62% проти 38% у римлян).

У всіх інших основних претендентів на перемогу у турнірі більше, ніж 80% на те, що вони пройдуть до 1/8 фіналу. Крім "Наполі" та "Інтера", у всіх є додаткова мотивація: виграти Лігу Європи, адже це ще і гарантований пропуск у груповий етап Ліги чемпіонів (і 15,25 мільйонів євро у якості бонусу від УЄФА).

В італійців непогано йдуть справи у Серії А, так що у Лігу чемпіонів вони, скоріш за все, пройдуть і так. А ось для "Арсеналу", "Челсі" та "Севільї" все поки що складається не так однозначно. Правда, не варто забувати й про амбіції головного тренера "Наполі" Карло Анчелотті, він п’ять разів вигравав Кубок чемпіонів (двічі як гравець і тричі як тренер), а Ліга Європи для нього залишається непідкореною вершиною.

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