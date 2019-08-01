В УПЛ назвали ім'я найкращого гравця першого туру чемпіонату

Українська Прем'єр-ліга, опитавши фахівців, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в матчах першого туру чемпіонату УПЛ.

Рада одноголосно підтримала бразильського півзахисника "Шахтаря" Тайсона, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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В експертну раду, яка одностайно підтримала кандидатуру Тайсона, увійшли Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Анатолій Чанцев та Ігор Яворський.

31-річний капітан "гірників" зробив свій внесок у перемогу над "Олександрією" з рахунком 3:1. Бразилець відзначився голом і результативною передачею.

Зазначимо, що Тайсон став найкращим гравцем першого туру УПЛ і за даними InStat. У матчі з Олександрією бразилець набрав 405 балів, залишивши позаду одноклубника Ісмаїлі (372) і півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша (318).

У найближчу неділю, 4 серпня, команда Луїша Каштру на своєму полі прийме "Карпати", а вже в 3-му турі, 10 серпня, в Києві "Шахтар" зіграє проти "Динамо".