Експрезидент "Марселя" Папі Діуф помер від коронавірусу
Коронавірус забрав ще одне життя у спортивному світі. Колишній президент французького "Марселя" Папі Діуф помер від коронавірусу у віці 69 років.
Про це повідомив офіційний твіттер клубу.
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Раніше французький клуб висловив підтримку Папі, який занедужав та команда пообіцяла допомогти колишньому президенту.
Останнім часом Діуф жив у Сенегалі. Напередодні він був госпіталізований в Дакарі і найближчим часом його повинні були доставити на лікування до Франції, але не встигли. Діуф помер після ускладнень, викликаних вірусом. Він також був футбольним агентом.
Діуф був президентом Марселя з 2005/09 роки. За цей час команда двічі займала друге місце в чемпіонаті Франції і двічі виходила у фінал національного кубка.
Додамо, що у 2014 році Папі Діуф був заарештований у зв'язку із розслідуванням справи про трансфер Андре П'єра.
Станом на сьогодні, 1 квітня, у світі захворіло вже майже 870 тисяч осіб, із них понад 42 тисячі осіб померли.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал
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