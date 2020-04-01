Експрезидент "Марселя" Папі Діуф помер від коронавірусу

Коронавірус забрав ще одне життя у спортивному світі. Колишній президент французького "Марселя" Папі Діуф помер від коронавірусу у віці 69 років.

Про це повідомив офіційний твіттер клубу.

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L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf.



Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club.



Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/w9KyE45JMA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

Раніше французький клуб висловив підтримку Папі, який занедужав та команда пообіцяла допомогти колишньому президенту.

L'Olympique de Marseille tient à apporter tout son soutien à son ancien président Pape Diouf touché par le #Covid19 pic.twitter.com/hwQl3ZHeK0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

Останнім часом Діуф жив у Сенегалі. Напередодні він був госпіталізований в Дакарі і найближчим часом його повинні були доставити на лікування до Франції, але не встигли. Діуф помер після ускладнень, викликаних вірусом. Він також був футбольним агентом.

Діуф був президентом Марселя з 2005/09 роки. За цей час команда двічі займала друге місце в чемпіонаті Франції і двічі виходила у фінал національного кубка.

Додамо, що у 2014 році Папі Діуф був заарештований у зв'язку із розслідуванням справи про трансфер Андре П'єра.

Станом на сьогодні, 1 квітня, у світі захворіло вже майже 870 тисяч осіб, із них понад 42 тисячі осіб померли.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 канал

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