Експрезидент "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавірусу

Колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс помер. В нього був виявлений коронавірус, що і став причиною смерті.

Нагадаємо, 76-річний Санс був госпіталізований та потапив у реанімацію. В чоловіка 8 днів була лихоманка. А тест на Covid-19 дав позитивний результат

потрапив до лікарні у вівторок, 17 березня, після того, як його стан погіршився після восьми днів із лихоманкою, як один із його синів визнав, коли колишній президент білих хотів співпрацювати до останнього моменту в не насичення лікарень. Після визнання він пройшов випробування Covid-19, яке дало позитивний результат. Через день його самопочуття погіршилося до сьогоднішнього летального результату з його смертю.