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Експрезидент "Вітесса" Кіс Баккер помер від коронавірусу

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Кіс Баккер / gelderlander.nl

Експрезидент нідерландського клубу "Віттес" Кіс Баккер був госпіталізований у суботу, у нього виявили коронавірус. А у середу, 25 березня, перестало битись його серце. Президенту було 76 років.

Про це повідомляє видання De Gelderlander. Кіс Баккер був госпіталізований у лікарню. Йому зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.

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Деякий час чоловік важко хворів, у нього був рак легень.

Баккер займав різні пости в "Вітессі" з 2003 року. До роботи в клубі він був начальником поліції.

Баккер був названий "Золотим Вітессіаном" у 2016 році через те, що приніс великий заробіток для клубу. У клубі прем’єр-ліги Арнем він обіймав різні адміністративні посади наглядового директора і члена управління.

До того, як стати президентом клубу, Баккер сім років (з 1996 по 2003 рік) був начальником поліції в Гелдерланд-Мідден в Арнем. Після виходу на пенсію був дуже активним у культурному світі. Наприклад, з 2000 року десять років був головою театральної групи Oostpool.

Коронавірус у футболі

  • Першою жертвою коронавірусу стала 23-річна Ільхам Шейхи. Футболістка померла після 10-денної боротьби із захворюванням.
  • Також коронавірус забрав життя гравця аматорського "Атлетіко Портада Альта" з Малаги Франціско Гарсії. Він помер від Covid-19 на фоні інших важких захворювань
  • 16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом, іранський тренер з футболу і мініфутболу Ахмад Тахері.
  • 21 березня через коронавірус помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс.
  • В італійські "Аталанті" вже четверо працівників померло через коронавірус.
  • Колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет помер від коронавірусу.
  • Коронавірус забрав життя відомого спортивного журналіста Хосе Марії Кандели.
  • Колишній президент італійського клубу "Перголеттезе" Андреа Мікелі помер від коронавірусу у 37 років.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол Здоров'я Втрати
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