Експрезидент "Вітесса" Кіс Баккер помер від коронавірусу
Експрезидент нідерландського клубу "Віттес" Кіс Баккер був госпіталізований у суботу, у нього виявили коронавірус. А у середу, 25 березня, перестало битись його серце. Президенту було 76 років.
Про це повідомляє видання De Gelderlander. Кіс Баккер був госпіталізований у лікарню. Йому зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат.
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Деякий час чоловік важко хворів, у нього був рак легень.
Баккер займав різні пости в "Вітессі" з 2003 року. До роботи в клубі він був начальником поліції.
Баккер був названий "Золотим Вітессіаном" у 2016 році через те, що приніс великий заробіток для клубу. У клубі прем’єр-ліги Арнем він обіймав різні адміністративні посади наглядового директора і члена управління.
До того, як стати президентом клубу, Баккер сім років (з 1996 по 2003 рік) був начальником поліції в Гелдерланд-Мідден в Арнем. Після виходу на пенсію був дуже активним у культурному світі. Наприклад, з 2000 року десять років був головою театральної групи Oostpool.
Коронавірус у футболі
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