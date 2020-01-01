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Екстремальний заїзд очима скелетоніста – мальовничі гори та шалена швидкість: відео

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Екстремальний заїзд очима скелетоніста – відео / twitter.com/TeamCanada

Канадський скелетоніст Трістан Волкер продемонстрував красу та небезпеку свого виду спорту. Канадець опублікував сферичний відеоролик.

Скелетоніст опублікував в інстаграмі відео свого заїзду з німецького озера Кенігзее.

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Волкер на шаленій швидкості подолав декілька прямих та крутих віражів, продемонструвавши красу німецьких гір.

Що відомо про скелетон? Це зимовий олімпійський вид спорту, швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без рульового керування.

Спортсмен, лежачи обличчям вниз, керує скелетоном за допомогою рухів головою, натискання плечима, колінами на передні та, відповідно, задні спеціальні рулі, а також, торканням носками до льоду.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт
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