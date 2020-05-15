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Екстренер "Динамо" Хацкевич виграв перший трофей у Росії

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Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / ФК "Ротор"

Російська Прем'єр-ліга (РПЛ), яка була перервана через епідемію COVID-19, відновиться 21 червня. Таке рішення прийнято за підсумками засідання Російського футбольного союзу (РФС).

До кінця сезону матчі російської Прем'єр-ліги будуть проходити без глядачів, інформує РФС у твіттері.

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Сезони ФНЛ (перший дивізіон) і ПФЛ (другий дивізіон) завершені достроково.

Таким чином, "Ротор" і "Хімки", що займали у ФНЛ перші два місця, піднімуться в Прем'єр-лігу.

"Ротор" очолює колишній тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич. Білоруський фахівець був призначений головним тренером "Ротора" у грудні 2019 року.

Після зіграних 27 турів "Ротор" під його орудою очолював турнірну таблицю. Команда здобула 17 перемог, 5 разів зіграла внічию і стільки ж разів програла.

Востаннє "Ротор" виступав у російській Прем'єр лізі у сезоні 2003/2004. Після цього команду позбавили професійного статусу.

Клуб ставав срібним призером чемпіонату Росії у 1993 і 1997 роках. У сезоні 1994/1995 "Ротор" дійшов до фіналу Кубка Росії.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Новини Росії Олександр Хацкевич Футбол Спорт
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