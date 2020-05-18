Екстренер "Динамо" – про Усика і Ломаченка: Це не нормально, Росія напала на Україну

Знаменитий футболіст і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував російсько-українську війну та багаточисленні контакти українських спортсменів, в тому числі боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка, з представниками країни-агресора.

Йожеф Сабо не будує ілюзій щодо "братської" країни. Про це він розповів у інтервю Expres Online.

До теми Він не зовсім глухий: Усика звинуватили у роботі на російські спецслужби

"Це ненормально! Росія напала на Україну, і я категорично проти будь-яких контактів з цією державою", – зазначив Сабо.

Нагадаємо, Йожеф Сабо відмовився їхати до Росії в 2017 році, коли його запрошували на одну з церемоній.

Скандал довкола Усика та Ломаченка: головне

Усик і Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви (РПЦ).

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Натомість у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

У відповідь на критику Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі черговий релігійний допис.

Натомість Усик звернувся до критиків. У першу чергу Олександр прийняв виклик українського борця Богдана Грицая провести поєдинок.

українського борця Богдана Грицая провести поєдинок. Грицай розповів, що вирішив кинути виклик Усику через політичні переконання боксера та погрози людям.

Також Усик прокоментував участь у фільмі. Він заявив, що кіно не російське і зняте в Україні. Окрім того, боксер заявив, що не покине Україну.

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