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Екстренер "Динамо" – про Усика і Ломаченка: Це не нормально, Росія напала на Україну

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Йожеф Сабо
Йожеф Сабо / ФК "Динамо"

Знаменитий футболіст і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував російсько-українську війну та багаточисленні контакти українських спортсменів, в тому числі боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка, з представниками країни-агресора.

Йожеф Сабо не будує ілюзій щодо "братської" країни. Про це він розповів у інтервю Expres Online.

До теми Він не зовсім глухий: Усика звинуватили у роботі на російські спецслужби

"Це ненормально! Росія напала на Україну, і я категорично проти будь-яких контактів з цією державою", – зазначив Сабо.

Нагадаємо, Йожеф Сабо відмовився їхати до Росії в 2017 році, коли його запрошували на одну з церемоній.

Скандал довкола Усика та Ломаченка: головне

  • Усик і Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви (РПЦ).
  • Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
  • Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".
  • Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Натомість у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.
  • У відповідь на критику Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі черговий релігійний допис.
  • Натомість Усик звернувся до критиків. У першу чергу Олександр прийняв виклик українського борця Богдана Грицая провести поєдинок.
  • Грицай розповів, що вирішив кинути виклик Усику через політичні переконання боксера та погрози людям.
  • Також Усик прокоментував участь у фільмі. Він заявив, що кіно не російське і зняте в Україні. Окрім того, боксер заявив, що не покине Україну.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Динамо Василь Ломаченко Олександр Усик Бокс Спорт Футбол
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