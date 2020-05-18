Екстренер "Динамо" – про Усика і Ломаченка: Це не нормально, Росія напала на Україну
Знаменитий футболіст і тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував російсько-українську війну та багаточисленні контакти українських спортсменів, в тому числі боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка, з представниками країни-агресора.
Йожеф Сабо не будує ілюзій щодо "братської" країни. Про це він розповів у інтервю Expres Online.
До теми Він не зовсім глухий: Усика звинуватили у роботі на російські спецслужби
"Це ненормально! Росія напала на Україну, і я категорично проти будь-яких контактів з цією державою", – зазначив Сабо.
Нагадаємо, Йожеф Сабо відмовився їхати до Росії в 2017 році, коли його запрошували на одну з церемоній.
Скандал довкола Усика та Ломаченка: головне
- Усик і Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви (РПЦ).
- Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.
- Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".
- Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Натомість у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.
- У відповідь на критику Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі черговий релігійний допис.
- Натомість Усик звернувся до критиків. У першу чергу Олександр прийняв виклик українського борця Богдана Грицая провести поєдинок.
- Грицай розповів, що вирішив кинути виклик Усику через політичні переконання боксера та погрози людям.
- Також Усик прокоментував участь у фільмі. Він заявив, що кіно не російське і зняте в Україні. Окрім того, боксер заявив, що не покине Україну.
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