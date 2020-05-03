Екстренер "Динамо" Ребров може очолити відомий клуб
Український тренер Сергій Ребров може вчетверте змінити місце роботи. Колишній тренер "Динамо" потрапив у сферу інтересів турецького "Фенербахче".
Про інтерес "Фенербахче" до головного тренера "Ференцвароша" Сергія Реброва повідомляє Fotospor.
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Президент турецького клубу Алі Коч буцімто розпорядився скласти звіт про роботу 45-річного українця.
У підготовленій доповіді Реброва схарактеризували наступними словами: "Зупинив домінування Мірчі Луческу в Україні, ставши двічі поспіль чемпіоном з "Динамо". Почав процес, який привів до відходу Луческу в "Зеніт".
Як пише турецьке видання, головним кандидатом на пост наставника "Фенербахче" є не Ребров.
Стамбульський клуб прагне підписати контракт з екснаставником загребського "Динамо" Ненадом Б'єлицою. У квітні хорватський клуб звільнив Б'єлицю.
Його на тренерському містку "Динамо" змінив екстренер "Карпат" Ігор Йовічевіч.
Що відомо про Реброва?
- Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Ференцварош", з яким минулого сезону став чемпіоном Угорщини.
- Контракт між сторонами, за інформацією Тransfermarkt, розрахований до 30 червня 2022 року.
- З 2014 до 2017 року Ребров очолював "Динамо", з яким двічі став чемпіоном України.
- Між періодом на тренерському містку "Динамо" та "Ференцвароша" фахівець очолював саудівський клуб "Аль-Ахлі".
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