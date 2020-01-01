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Екстренер "Зорі" несподівано порівняв рівні чемпіонатів України та Білорусі

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Юрій Вернидуб / Фото з відкритих джерел

Головний тренер солігорського "Шахтаря" Юрій Вернидуб порівняв силу УПЛ та білоруської Вищої ліги.

Як відомо, 7-го листопада Юрій Вернидуб відновив тренерську кар'єру. Український тренер офіційно очолив білоруський клуб "Шахтар" Солігорськ.

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Якщо хтось ставиться до білоруського футболу скептично, то даремно. Повірте мені – в цій країні рівень чемпіонату нічим не гірший за наш. Так, збірна Білорусі виступає не дуже, але футбол на внутрішній арені підкуповує турнірною боротьбою.

У національному чемпіонаті бере участь шістнадцять команд, багато з яких відрізняються конкурентоспроможністю. Серед гідних учасників такі команди, як БАТЕ, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Мінськ), той же "Шахтар" (Солігорськ), "Городея", "Торпедо-БелАЗ" (Жодіно). Не сказав би, що всі вони за своїм рівнем поступаються українським. Єдиний мінус – це відтік перспективної молоді. Багато з них намагаються виїхати в інші чемпіонати, де фінансові умови зовсім інші – зокрема, в Росію,
– розповів Вернидуб в інтерв'ю UA-football.

Вернидуб очолював "Зорю" з осені 2011 року до травня 2019 року. Під керівництвом Вернидуба "Зоря" вперше в історії виграла бронзові медалі чемпіонату України (в сезоні 2016/17).

Протягом останніх п'яти сезонів луганчани стабільно фінішували у верхній п'ятірці, завдяки чому взяв участь в Лізі Європи.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Білорусі
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