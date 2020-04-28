Екстренера "Карпат" і "Металіста" дискваліфікували на 5 років

Футбольний клуб "Суми" позбавлено професійного статусу за участь у договірних матчах. Колишнього тренера "Карпат" і "Металіста" Олександра Севідова відсторонили від футбольної діяльності на 5 років.

Як інформує сайт УАФ, 12 березня 2020 року Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу завершив додатковий розгляд справи про договірні матчі за участю ФК "Суми". Команда підозрювалася в участі у договірних матчах.

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За результатами розгляду ФК "Суми" позбавлено статусу професіонального клубу та заборонено брати участь у змаганнях Першої ліги України наступного сезону.

Ростиславу Козару та футболістам Єгору Луговому та Олегу Давидову довічно заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом.

Олександру Мартюку та Олександру Севідову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом строком на 5 років та на 5 років умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.

Додамо, що Севідов також фігурує у розслідуванні матчу "Іллічівець" – "Гірник-Спорт" (2016).

Хто ще покараний?

Сергію Золотницькому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом строком на 3 роки та на 2 роки умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.

Футболістам Тарасу Дураю та Сергію Гаращенкову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом 3 роки.

Футболістам Артему Штаньку та Дмитру Богачову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом на один рік.

Футболісту Миколі Вечурку заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом на 6 місяців, які він фактично відбув та на 6 місяців умовно із встановленням випробувального строку 2 роки, облік якого починається після відбуття основної санкції.

Футболістам Давиду Кохії, Артему Козлову, Іраклію Циколії, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальському заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом строком на 1 рік умовно із встановленням їм випробувального строку 2 роки.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційного комітету УАФ.

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