Екстренера Усика і Кличка жорстоко побили під час церемонії зважування: відео

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Алі Башира побили
Алі Башира побили / Фото з відкритих джерел

Екснаставник Володимира Кличка і Олександра Усика 68-річний Алі Башир серйозно постраждав під час інциденту перед ввечері боксу у Флінта (штат Мічиган, США).

У головній події змагань повинен був відбутися бій за вакантні титули чемпіонки світу за версіями WBC/WBO між американкою Кларіссою Шилдс (9-0, 2 KO) і Іваною Хабазін (20-3, 7 КО) з Хорватії, яку тренує знаменитий американець.

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Під час зважування Башир зчепився з чоловіком, імовірно з команди Шилдс. На відео немає моменту нападу, але очевидці стверджують, що удар був нанесений несподівано.

Особа нападника поки не встановлена. У Башира переломи лицьових кісток, його доставили в лікарню, у неділю, 6 жовтня, він перенесе операцію. Бій Хабазін і Шилдс скасований.

До слова, Алі Башир раніше також працював з Олександром Усиком і Володимиром Кличком.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Володимир Кличко Олександр Усик Новини Спорту
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