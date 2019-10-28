Ексукраїнець Романчук не потиснув руку поляку, який називав його бандерівцем: відео
Український півзахисник польської "Ягеллонії" Тарас Романчук демонстративно не потиснув руку капітанові Вісли Домініку Фурману перед матчем 13-го туру чемпіонату Польщі.
Цим жестом Романчук продемонстрував свою позицію щодо недавнього висловлювання Фурмана, пише Sport.ua.
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Спорт 24 писав, що у лютому 2019 року під час матчу чемпіонату Польщі Фурман назвав Романчука "бандерівцем".
Тоді справою зайнялася Федерація футболу Польщі, в результаті чого обидва гравці зробили спільну заяву і пообіцяли, що подібні інциденти не повторяться.
Варто зазначити, що 27-річний Тарас Романчук у лютому прийняв польське громадянство.
Хто такий Тарас Романчук?
Романчук народився в місті Ковель Виступав за юнацькі команди "Ковеля", після чого став грати за міні-футбольний "Апперкот" з Ковеля. У 2013 році хавбек переїхав до Польщі, де став виступати за "Легьоновію", а через рік перейшов у "Ягеллонію". У 2018 році Романчук отримав польське громадянство і дебютував за збірну Польщі.
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