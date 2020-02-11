Ексворотар "Динамо" відмовився змінити громадянство: Не можу уявити, що співаю гімн іншої країни

Колишній воротар "Динамо" Артур Рудько розповів про бажання грати за збірну України. Гравець кіпрського "Пафосу" зізнався, що відмовився прийняти громадянство іншої крани.

В інтерв'ю Zbirna.com Рудько заявив що під час виступів за "Динамо" одна з азійських держав пропонувала йому громадянство.

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Коли я був у "Динамо", мені пропонували змінити громадянство, взяти паспорт однієї з азійських країн. Пропонували спочатку мене заграти за збірну, з подальшою перспективою перейти до місцевого клубу. Були хороші фінансові умови, але я відмовився,

– заявив футболіст.

Рудько стверджує, що не має нічого проти спортсменів, які грають за збірні інших країн.

"Не можу уявити себе футболістом, який співає гімн іншої країни, хоча не маю нічого проти і не засуджую хлопців, які грають за збірні інших країн", – сказав Артур.

Воротар заявив, що поставив собі за мету заслужити виклик до складу збірної України.

Також Артур не планує затримуватися у Кіпрі та прагне перейти у сильнішу лігу.