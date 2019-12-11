Ексвосьма ракетка світу став тренером Еліни Світоліної

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Тренування Еліни Світоліної / фото: інстаграм тенісистки

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала у соцмережах фото зі свого тренування. Крім її тренера Ендрю Беттлса, у кадрі присутній відомий колишній кіпрський тенісист Маркос Багдатіс. Сам спортсмен написав, що радий тренувати таку чудову атлетку.

Судячи зі спітнілої футболки колишнього тенісиста, схоже, він тренувався разом українською спортсменкою.

До слова: Божевільний удар Світоліної став найкращим у жовтні: відео

Командна робота дає вам найкращу можливість перетворити бажання у реальність,
– підписала фото Світоліна.

Цим же фото поділився і сам Багдатіс. Він написав, що з нетерпінням чекає тренувань з такою чудовою атлеткою.

"Я радий оголосити про нову главу у моєму житті. Хочу подякувати Еліні за те, що довірилася мені", – написав кіпрський тенісист.

Що відомо про Багдатіса?Маркос Багдатіс – колишній кіпрський тенісист, колись восьма ракетка світу. Фіналіст Australian Open 2006 року і півфіналіст Вімблдонського турніру 2006 року. Переможець 5 турнірів ATP, з них 4 – в одиночному розряді.

 

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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