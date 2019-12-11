Ексвосьма ракетка світу став тренером Еліни Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала у соцмережах фото зі свого тренування. Крім її тренера Ендрю Беттлса, у кадрі присутній відомий колишній кіпрський тенісист Маркос Багдатіс. Сам спортсмен написав, що радий тренувати таку чудову атлетку.

Судячи зі спітнілої футболки колишнього тенісиста, схоже, він тренувався разом українською спортсменкою.

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Командна робота дає вам найкращу можливість перетворити бажання у реальність,

– підписала фото Світоліна.

Цим же фото поділився і сам Багдатіс. Він написав, що з нетерпінням чекає тренувань з такою чудовою атлеткою.

"Я радий оголосити про нову главу у моєму житті. Хочу подякувати Еліні за те, що довірилася мені", – написав кіпрський тенісист.

Що відомо про Багдатіса?Маркос Багдатіс – колишній кіпрський тенісист, колись восьма ракетка світу. Фіналіст Australian Open 2006 року і півфіналіст Вімблдонського турніру 2006 року. Переможець 5 турнірів ATP, з них 4 – в одиночному розряді.