Елегантний гол Кравця приніс перемогу аутсайдеру чемпіонату: відео
Український нападник турецького "Кайсеріспору" Артем Кравець допоміг команді святкувати успіх у матчі. Українець відзначився голом на останніх хвилинах основного часу.
У рамках 28 туру чемпіонату Туреччини "Кайсеріспор" зустрічався із "Генчлербірлігі", пише 24 канал.
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Результативний удар українця
На 36-й хвилині рахунок у матчі було відкрито. Результативний удар у активі Педро Енріке.
Здавалось, що матч так і закінчиться із мінімальним рахунком, але так не думав українець Артем Кравець. На 89-й хвилині футболіст після контратаки замкнув простріл з флангу.
Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь господарів.
Додамо, що цей гол став п'ятим у сезоні для Кравця. Загалом українець взяв участь у 15 матчах за турецький клуб.
Після цієї перемоги команда українця набрала 25 очок і знаходиться на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Гол Кравця: