Найкраща українська тенісистка останніх років, Еліна Світоліна, вперше за чотири місяці з'явилася на турнірі. Вона зіграла на виставковому турнірі "Elle Spirit Open Al!ve".

У перший ігровий день Світоліна провела одразу два матчі в рамках групового етапу. Спочатку українка програла Сімоні Вальтерт 2:6, 5:7, а потім здобула важку перемогу над Штефані Фогель 3:6, 6:3, 10:7, повідомляє Instagram-сторінка турніру.

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Турнірне становище в "Рожевій групі" після двох турів:

4 липня Світоліна завершить боротьбу на груповому етапі матчем проти лідера квартету Вікторії Голубич, яка виграла обидва своїх матчі.

Додамо, що організатори турніру дуже зраділи приїзду українки і виклали відео з нею на сторінці турніру в Instagram.