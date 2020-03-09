Еліна Світоліна – переможниця престижного турніру WTA у Монтерреї

Перша ракетка України Еліна Світоліна у фінальному матчі турніру WTA International в мексиканському Монтерреї (Мексика) зустрічалася з чеською тенісисткою Марією Боузковою, яка посідає 57 сходинку рейтингу WTA. Українка показала свій клас та сильний характер і перемогла.

Початок матчу був не за планом українки. Вже на старті поєдинку Світоліна віддала перших два гейми чеській тенісистці. У першому сеті була рівна боротьба, обидві суперниці по черзі вигравали гейми, але наприкінці сету сильнішою виявилась все-таки українка.

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Еліна Світоліна – Марія Боузкова 2:1 (7:5, 4:6, 6:4)

Спочатку другого сету тенісистки впевнено брали свої подачі, а в сьомому геймі Боузкова зробила брейк. На цей раз Світоліна не зуміла повернути брейк чеській тенісистці, і Боузкова взяла сет.



Церемонія нагородження

Третя партія була вирішальна. Перші декілька геймів проходили за рівної гри, але згодом Еліна Світоліна взяла перевагу у свої руки та рахунок став 5:3 на користь українки. За такого рахунку Еліна Світоліна подавала на матч, але не зуміла перемогти на свої подачі. Втім, наступний гейм став заключним, українка у неймовірно важкому поєдинку перемогла Марію Боузкову.

Зазначимо, це перший трофей Еліни у новому році та 14-й титул WTA в кар'єрі.

Після цієї перемоги Еліна Світоліна повернеться на п'яту сходинку рейтингу WTA, обійшовши Кікі Бертенс з Нідерландів і канадку Бьянку Андрееску.

Огляд матчу

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