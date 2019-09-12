Тигриця чи левиця? Що ви знаєте про Еліну Світоліну

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Еліна Світоліна святкує день народження: тест
Еліна Світоліна святкує день народження: тест / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна – найтитулованіша українська тенісистка і просто красуня 12 вересня святкує свій день народження.

Сьогодні першій ракетці України виповнюється 25 років, а її неймовірним результатам вже можуть позаздрити більш досвідчені колеги по корту.

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А що ви знаєте про успіхи і вподобання Еліни Світоліної?

Перевірте свої знання та уважність і обов'язково поділіться результатом з друзями.

 

 

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Автор: Наталя Сколоздра
Теги: Новини України Спорт Публікації Теніс Еліна Світоліна Тести
Джерело: 24 Канал
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