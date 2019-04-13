Еліна Світоліна може більше не зіграти за збірну України

Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін повідомив, що найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна може більше не зіграти в складі збірної України.

Спорт 24 писав, що перша ракетка України Еліна Світоліна, а також третя ракетка нашої країни Даяна Ястремська, відмовилися виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. Причиною відмови стали фінансові умови, які висунув агент тенісисток Стефан Гуров.

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"На наступному засіданні президії ФТУ будемо розглядати питання про подальші виступи Еліни Світоліної в Кубку Федерації: запрошувати чи не запрошувати її в майбутньому. Кожен повинен нести відповідальність за свої дії.

Федерація тенісу України нікого не змушує грати за національну команду. Якщо гравець говорить: "Я не хочу, я не можу", ми не починаємо його змушувати. Хоча для цього є багато важелів впливу. Але ми не один з них не зачіпаємо. Якщо людина не хоче – не треба. В команді не потрібна людина, яка не хоче грати.

Відмінно ставлюся до Світоліної, як до людини, - вона прекрасна дівчина. Але я нагадаю, що на відміну від тієї ж Ястремської, яка розвивалася без допомоги ФТУ, спонсором Еліни був Юрій Сапронов, перший віце-президент Федерації на той момент. Виходить, що вона вирощена Федерацією тенісу України, від початку і до кінця", – заявив Зукін у інтерв'ю на Youtube-каналі "Dolgopolova Live".

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Цікаво, що останній раз Еліна Світоліна грала в складі збірної України в квітні 2017-го проти збірної Німеччини, після чого пропустила зустрічі з Австралією, Канадою і матчі Першої групи Євро-Африканської зони, які в лютому пройшли в Польщі.

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