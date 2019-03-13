Еліна Світоліна може стати другою ракеткою: що для цього потрібно

На престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі відбулися поєдинки четвертого кола.

Відразу чотири представниці топ-10 покинули турнір після цього раунду. Це Наомі Осака, Сімона Халеп, Кікі Бертенс і Аріна Соболенко. Раніше з боротьби за трофей також вибули Слоан Стівенс, Серена Вільямс і Петра Квітова.

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Таким чином, тільки три тенісистки з першої десятки можуть претендувати на перемогу. Це Кароліна Плішкова, Еліна Світоліна (6 ракетка світу) і Анжелік Кербер. Жодна з них навіть в разі перемоги не зможе потіснити Осаку з першого місця рейтингу, але підніметься на друге місце.

До слова, Світоліна може зустрітися з Плішковою або Кербер тільки в фіналі, оскільки знаходиться в іншій частині турнірної сітки.

Спорт 24 писав, що Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Уеллсі, здолавши 12 ракетку світу Ешлі Барті в трьох сетах з рахунком 7:6, 5:7, 6:4.

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