Еліна Світоліна може стати першою ракеткою світу: що для цього потрібно

П'ять перших номерів світового рейтингу поборються за звання першої ракетки на турнірі серії Premier Mandatory в Маямі.

Крім Наомі Осаки, яка утримує тенісну корону після перемоги на Australian Open-2019, на перше місце претендують Петра Квітова, Сімона Халеп, Анжелік Кербер і Еліна Світоліна, пише Sport.ua.

Читайте також: Можливо, цього року: Roland Garros представив відео про Еліну Світоліну

Шанси українки дуже примарні. Навіть перемога в одному матчі дозволить Осаці набрати більше очок, ніж Світоліна в разі перемоги.

Якщо японка вийде в 1/4 фіналу, то шанси також втратить і Кербер. Для комфортної впевненості Наомі потрібно зіграти в фіналі, в такому випадку вона точно збереже своє місце.

У свою чергу, Квітова може гарантувати собі дебют в ролі першої ракетки, якщо переможе на турнірі.



Очки, які може заробити Еліна Світоліна на турнірі в Маямі // sport.ua

Раніше Спорт 24 писав, що перша ракетка України Еліна Світоліна покинула турнір в Індіан-Уеллсі, в півфіналі поступившись Бьянці Андрееску в трьох сетах.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram