Еліна Світоліна несподівано вирішила взяти паузу у змаганнях

Перша ракетка України Еліна Світоліна відновлюється після травми, з якою боролася протягом останнього місяця.

У власному Facebook тенісистка розповіла вболівальникам про свій фізичний стан.

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Хотіла б поділитися з вами інформацією щодо стану мого здоров'я. Минулі 5 тижнів я провела із постійним болем у коліні. Нажаль, ситуація значно погіршилася після тривалих матчів, і МРТ підтвердила найгірші побоювання. Моя команда робила усе можливе, щоб я якнайменше відчувала біль і могла виходити на корт під час американської серії турнірів. Але зараз лікарі рекомендують мені зробити паузу і вилікувати цю травму. Я робитиму усе від мене залежне, щоб прискорити процес відновлення і повернутися на корт у повній боєздатності. Хочу подякувати усім за любов та підтримку,

– написала Світоліна.

Еліна Світоліна минулого тижня не зуміла подолати стартовий бар'єр на турнірі WTA в Маямі і вперше за останні чотири сезони не виграла жодного титулу до початку грунтової серії.

До слова, поки Еліна заявлена на турнір серії Premier в Штутгарті, який пройде з 22-го по 28 квітня. До цього Світоліна не має в плані турнірів.

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