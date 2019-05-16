Еліна Світоліна пожертвувала 12 тисяч євро на термінову операцію юній тенісистці

16-літня українська тенісистка Дарія Лопатецька потребувала термінову операцію. Від цього залежало, чи зможе дівчина і надалі займатися спортом. На допомогу родині прийшла перша ракетка України Еліна Світоліна.

Дарія Лопатецька отримала травму меніска на турнірі в Римі. Тож дівчину відправили до місцевої лікарні. Однак термінова операція коштувала чималих грошей – 12 тисяч євро. І родина Лопатецької звернулася за допомогою.

"Нещодавно закінчилася операція Дар'ї. Все пройшло успішно. Ми хочемо подякувати всім, хто підтримував нашу сім'ю, і без різниці, була ця допомога матеріальна або моральна. Також хочемо окремо подякувати Еліні Світоліній, яка оплатила операцію. Зараз Дарина знаходиться в клініці і деякий час вона буде залишатися там. Реабілітація вимагає великих зусиль для неї та фінансових витрат для нас", – розповіла сестра Дарії Марія Лопатецька в коментарі btu.org.ua.

До слова: Світоліна вперше з 2014 року програла чотири матчі поспіль

Щодо самої Дарії, то поки невідомо, скільки триватиме реабілітація та коли спортсменка зможе повернутися на корт.