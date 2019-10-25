Еліна Світоліна отримала суперниць на Підсумковому турнірі, який виграла минулого року

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Учасниці Підсумкового турніру
Учасниці Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала суперниць у Підсумковому турнірі, який відбудеться в китайському Шеньджені. У 2018 році українка перемогла на цьому турнірі, який тоді відбувся в Сінгапурі.

Світоліна потрапила до "Пурпурної групи", де разом з нею чешка Кароліна Плішкова, канадка Б'янка Андреєску та румунка Сімона Халеп. В іншу групу – "Червону" – потрапили австралійка Ешлі Барті, японка Наомі Осака, чешка Петра Квітова та Белінда Бенчіч зі Швейцарії.

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Підсумковий турнір стартує вже в неділю, 27 жовтня. Матчі групового етапу будуть проходити протягом шести днів (по два в день), півфінали відбудуться в суботу, 2 листопада, а фінал – у неділю, 3 листопада.

Нагадаємо, у 2018 році Світоліна виграла підсумковий турнір. Тоді вона перемогла у трьох матчах на груповому етапі, обігравши Петру Квітову, Кароліну Плішкову та Каролін Возняцкі. У півфіналі Світоліна здолала Кікі Бертенс, а у фіналі – Слоан Стівенс.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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