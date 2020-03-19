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Еліна Світоліна поділилась відео, як підтримувати фізичну форму під час карантину

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Еліна Світоліна / facebook.com/elinasvitolinaofficial

Карантин – не проблема, щоб не займатись спортом. Українська тенісистка Еліна Світоліна показала, як можна тримати себе у хорошій фізичній формі у домашніх умовах та без тренажерів.

Перша ракетка України Еліна Світоліна виклала відео у своєму інстаграмі, закликаючи людей тренуватись разом із нею. Такими вправами тенісистка заповнюю перерву, яка стала вимушеною через поширення коронавірусу.

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Еліна зазначила, що достатньо всього лише 30-40 хвилин на день тренуватись, щоб покращити кровообіг, підвищити імунітет та трохи зміцнити групу м'язів. Спортсменці знадобились лише каримат та резинка для фітнесу. 

Видання Forbes опублікував свій традиційний рейтинг 30 under 30 (30 осіб до 30 років). Місце в рейтингу отримала і українська тенісистка Еліна Світоліна. Рейтинг складають ті знаменитості, які підкорили світ та зробили яскравий прорив у своїй кар'єрі.

Нещодавно Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру у Монтерреї (Мексика). Це перший трофей Еліни у новому році та 14-й титул WTA в кар'єрі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
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