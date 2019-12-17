Еліна Світоліна потрапила у фінал номінації "Удар року" від WTA: відео

Різаний удар першої ракетки України під час матчу проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA потрапив в підсумкове голосування року.

У номінацію потрапив різаний удар Світоліної у матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі. Його, до слова, визнали найкращим ударом у жовтні.

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Голосування за найкращий удар року WTA: дивітсья відео

Крім Світоліної на перемогу претендують удари у виконанні Сімони Халеп, Патриції Марії Ціг і Їги Свентек.

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