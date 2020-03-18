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Еліна Світоліна потрапила в топ-30 рейтингу Forbes

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Еліна Світоліна / twitter.com/ElinaSvitolina

Видання Forbes опублікував свій традиційний рейтинг 30 under 30 (30 осіб до 30 років). Місце в рейтингу отримала і українська тенісистка Еліна Світоліна.

До цього списку Forbes входять 30 знаменитостей, які до 30 років зуміли підкорити світ та зробили потужний прорив у своїй кар'єрі. 

До слова 14-річний киянин Юліан Бойко став чемпіоном Європи зі снукеру

Еліна Світоліна потрапила у європейський список в рейтингу "Спорт та ігри". У Forbes відзначили 14 титулів, які виграла Світоліна, а також про її благодійний фонд, який був заснований у 2019 році.

Варто відзначити, що у рейтинг 30 under 30 від Forbes, то загалом у ньому аж п'ятеро українців. Окрім Еліни Світоліної, туди також потрапили реп-виконавиця Alyona Alyona, засновники сервісу замовлень їжі Allset Стас Матвієнко і Ганна Поліщук та співзасновниця і CEO фітнес-проекту BetterMe Вікторія Репа.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Forbes Еліна Світоліна Теніс
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