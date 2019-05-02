Еліна Світоліна повернулася на корт після паузи, пов'язаної зі здоров'ям: фото
Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася до тренувань після того, як вирішила призупинити виступи.
Востаннє Світоліна виходила на корти Туру ще в другій половині березня: в Маямі українка зазнала поразки в стартовому матчі проти китаянки Ван Яфань. Після виступу у Флориді Світоліна заявила, що за рекомендацією лікарів присвятить час своєму здоров'ю і лікуванню коліна.
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Щоб якнайкраще відновитися Світоліна відмовилася від участі на турнірі в німецькому Штутгарті Porsche Tennis Grand Pix.
Наступний турнір, на який заявлена Еліна Світоліна, – Mutua Madrid Open в Іспанії. Еліна приступила до тренувань, про що прозвітувала у соцмережах.
Змагання серії WTA Premier Mandatory в Мадриді триватимуть з 3 по 12 травня.