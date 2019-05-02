Еліна Світоліна повернулася на корт після паузи, пов'язаної зі здоров'ям: фото

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / facebook.com/elinasvitolinaofficial

Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася до тренувань після того, як вирішила призупинити виступи.

Востаннє Світоліна виходила на корти Туру ще в другій половині березня: в Маямі українка зазнала поразки в стартовому матчі проти китаянки Ван Яфань. Після виступу у Флориді Світоліна заявила, що за рекомендацією лікарів присвятить час своєму здоров'ю і лікуванню коліна.

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Щоб якнайкраще відновитися Світоліна відмовилася від участі на турнірі в німецькому Штутгарті Porsche Tennis Grand Pix.

Наступний турнір, на який заявлена Еліна Світоліна, – Mutua Madrid Open в Іспанії. Еліна приступила до тренувань, про що прозвітувала у соцмережах.

Змагання серії WTA Premier Mandatory в Мадриді триватимуть з 3 по 12 травня.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Еліна Світоліна
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