Еліна Світоліна повернулася на корт після паузи, пов'язаної зі здоров'ям: фото

Зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася до тренувань після того, як вирішила призупинити виступи.

Востаннє Світоліна виходила на корти Туру ще в другій половині березня: в Маямі українка зазнала поразки в стартовому матчі проти китаянки Ван Яфань. Після виступу у Флориді Світоліна заявила, що за рекомендацією лікарів присвятить час своєму здоров'ю і лікуванню коліна.

Дивіться також: Травмована Світоліна опублікувала зворушливий мотиваційний ролик: відео

Щоб якнайкраще відновитися Світоліна відмовилася від участі на турнірі в німецькому Штутгарті Porsche Tennis Grand Pix.

Наступний турнір, на який заявлена Еліна Світоліна, – Mutua Madrid Open в Іспанії. Еліна приступила до тренувань, про що прозвітувала у соцмережах.

Змагання серії WTA Premier Mandatory в Мадриді триватимуть з 3 по 12 травня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram