Еліна Світоліна стане четвертою ракеткою світу після Australian Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна після оновлення рейтингу WTA вийде на четверте місце, посунувши Наомі Осаку.
Японка в минулому році виграла Australian Open, обігравши в фіналі Петру Квітову, але 24 січня на стадії третього раунду Осака програла 15-річній американці Корі Гауфф.
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Поразка Осаки відкине її мінімум на 5 сходинок в рейтингу WTA, а її четверте місце займе українка Еліна Світоліна, яка на даний момент займає 5 сходинку, пише SportArena.
Світоліна на нинішньому Australian Open подолала вже два раунди, перемігши британку Кеті Бултер (6:4, 7:5) і американку Лорен Девіс (6:2, 7:6).
25 січня перша ракетка України проведе матч третього кола проти іспанської тенісистки Гарбіньє Мугуруси.
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