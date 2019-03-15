Еліна Світоліна створила власний благодійний фонд

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Еліна Світоліна створила благодійний фонд
Еліна Світоліна створила благодійний фонд / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна оголосила про створення благодійного фонду Elina Svitolina Foundation, відкриття якого відбудеться в Далласі 18 березня.

Ідея про створення свого фонду виникла у Світоліної в минулому році на зустрічі з дітьми в рамках ACE Outreach Program в тенісному центрі в Техасі.

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Благодійний фонд Світоліної заручився підтримкою організації Bush Tennis Center, яким керують колишній президент США Джордж Буш і його дружина Лора.

Я з нетерпінням чекаю відкриття мого фонду на наступному тижні в Далласі. Теніс – відмінний спорт, який створив прекрасні можливості для мене, і я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб відкрити ці двері для дітей, щоб вони змогли вчитися і досягати успіху в спорті. Моя мета – допомогти іншим, об'єднуючи людей і ресурси по всьому світу,
– заявила Еліна Світоліна

Гостями церемонії відкриття стануть бойфренд Світоліної Гаель Монфіс та капітан збірної США в Кубку Девіса Марді Фіш.

У п'ятницю, 15 березня, Еліна Світоліна проведе півфінальний поєдинок на турнірі WTA в Індіан-Уеллсі.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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