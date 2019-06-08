Еліна Світоліна та Гаель Монфіс розходяться: деталі

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна та французький тенісист Гаель Монфіс, швидше за все, більше не разом. Роману зіркових тенісистів прийшов кінець.

Про роман Світоліної й французького тенісиста Гаеля Монфіса стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open. Під час матчу другого кола француз підтримував українку у її боксі разом з тренером.

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Разом з Монфісом Світоліна завела спільну сторінку в Instagram, де вони публікували фото та відео. Щоб зробити свою сторінку більш популярною пара попросила знятися у ролику титулованого швейцарського тенісиста Роджера Федерера.

Та тепер українка і француз видалили свій загальний акаунт, який мав назву g.e.m.s_life. Що це означає для їхніх стосунків ніхто не знає. Ні Світоліна, ні Монфіс ніяких коментарів поки не давали.

Також українська тенісистка почала видаляти зі свого Instagram всі спільні знімки з французьким гравцем. На цей момент залишилося тільки одне відео та фото з гравцями футбольного клубу "Реал".

Після того, як Еліна оголосила про стосунки з Монфісом, їй не вдалося виграти жодного турніру. На Australian Open українка зупинилася у чвертьфіналі. На турнірі в Дубаї та Індіан-Уелсі Еліна добралася до півфіналів. Змагання у Маямі українка припинила в першому колі. Ролан Гаррос українка ганебно покинула в третьому раунді.