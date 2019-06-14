Еліна Світоліна таки розійшлася з Монфісом, – французькі ЗМІ

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Гаель Монфіс та Еліна Світоліна
Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / leparisien.fr

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна і француз Гаель Монфіс розлучилися. Стосунки пари не тривали й року.

Про те, що Світоліна та Монфіс розійшлися повідомляє французьке видання We Love Tennis.

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Раніше пара видалила спільний рахунок в Instagram. Крім того, Світоліна видалила майже всі спільні з Монфісом фото зі своєї особистої сторінки в Instagram.

Про роман Світоліної й французького тенісиста Гаеля Монфіса стало відомо в січні 2019 року під час Australian Open. Під час матчу другого кола француз підтримував українку у її боксі разом з тренером. Після цього пара офіційно оголосила про стосунки.

У ЗМІ пишуть, що невдалі результати Еліни стали причиною розлучення. Після того, як Еліна оголосила про стосунки з Монфісом, їй не вдалося виграти жодного турніру.

На Australian Open українка зупинилася у чвертьфіналі. На турнірі в Дубаї та Індіан-Уелсі Еліна добралася до півфіналів. Змагання у Маямі українка припинила в першому колі. Ролан Гаррос Еліна ганебно покинула в третьому раунді.

Наступного тижня перша ракетка України виступить на турнірі WTA в Бірмінгемі, тим самим розпочавши трав'яний сезон.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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