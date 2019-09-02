Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open та встановила унікальне досягнення

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз в 1/8 фіналу US Open. Тепер вона побореться за вихід у півфінал з британкою Йоханною Конте.

Матч для Світоліної виявився не надто легким. Однак саме українці в кожному з сетів вдалося реалізувати по одному брейкпойнту. Тож за одну годину та 15 хвилин і визначилася переможниця пари — Еліна Світоліна.

Еліна Світоліна — Медісон Кіз 2:0 (7:5, 6:4)

Для Світоліної це перший вихід у чвертьфінал US Open. Вона стала третьою українкою, яка зіграє у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США. Вперше до цієї стадії дійшла у 2009 році Катерина Бондаренко, а в минулому сезоні чвертьфіналісткою стала Леся Цуренко.

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Варто відзначити, що завдяки цьому виходу у чвертьфінал, Світоліна встановила унікальне досягнення для України. Світоліна стала першою представницею України, якій вдалося пройти у чвертьфінал всіх турнірів Grand Slam. Перед тим найкращим результатом було три чвертьфінали в Андрія Медведєва (він не зіграв на Вімблдоні).

У чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє проти британки Йоханни Конти, у якої виграла у всіх 4 попередніх матчах. Гра запланована на 3 вересня.