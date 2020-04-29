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Еліна Світоліна влаштувала стриптиз під час прання: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / WTA

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поділилася з шанувальниками в соціальній мережі TikTok кумедним відео.

Еліна Світоліна записала новий ролик під пісню Джо Кокера "You Can Leave Your Hat On". Відео вийшло трохи інтригуючим і з еротичною складовою. Але в кінці вас чекає цікава розв'язка, пише 24 канал.

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Еліна Світоліна влаштувала стриптиз: дивіться відео


Також Світоліна взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти. Ще один челендж "Тренуйся вдома – грай за весь світ" спортсменка підтримала у інстаграмі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Еліна Світоліна Спорт Теніс
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