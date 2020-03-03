Еліна Світоліна впевнено крокує у наступний раунд парного розряду у Мексиці
Перша ракетка України Еліна Світоліна у парі з британкою Джоанною Контою впевнено обіграли італійсько-чилійський дует та пройшли у наступний раунд на турнірі WTA, який відбувається у Мексиці.
Еліна Світоліна / Джоанна Конта – Сара Еррані / Даніела Сегель 2:0 (7:6, 6:3)
Читайте також: Тенісист Рафаель Надаль завоював 85-й титул в кар'єрі та встановив унікальний рекорд
Українка і британка в поєдинку першого кола здолали Сару Еррані (Італія) і Даніелу Сегель (Чилі), яким організатори видали уайлд-кард.
Матч тривав 1 годину 40 хвилин.
У наступному раунді Світоліна і Конта зіграють проти переможців матчу Боузкова / Ворачова – Адамчак / Санчес.
Ще одна одеська тенісистка – Катерина Козлова у мексиканському Монтерреї в першому колі турніру WTA програла 45-й ракетці світу шведці Ребеці Петерсон – 6:3, 6:7, 4:6.
Матч тривав 2 години 30 хвилин.
Вибір редакції
-
Кубок світу з біатлону без глядачів, український шахіст зіграв за Росію: новини спорту 2 березнясьогодні , 07:35
-
Казань офіційно прийме матч за Суперкубок УЄФА, Будапешт – фінал Ліги Європи2 березня , 16:34
-
Шлях до Євро-2021: в очікуванні нового успіху жіночої збірної України з футзалу2 березня , 16:00