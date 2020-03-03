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Еліна Світоліна впевнено крокує у наступний раунд парного розряду у Мексиці

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Еліна Світоліна / tenniskafe.com

Перша ракетка України Еліна Світоліна у парі з британкою Джоанною Контою впевнено обіграли італійсько-чилійський дует та пройшли у наступний раунд на турнірі WTA, який відбувається у Мексиці.

Еліна Світоліна / Джоанна Конта – Сара Еррані / Даніела Сегель 2:0 (7:6, 6:3)

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Українка і британка в поєдинку першого кола здолали Сару Еррані (Італія) і Даніелу Сегель (Чилі), яким організатори видали уайлд-кард.

Матч тривав 1 годину 40 хвилин.

У наступному раунді Світоліна і Конта зіграють проти переможців матчу Боузкова / Ворачова – Адамчак / Санчес.

Призовий фонд турніру складає 251 тисячу доларів.
 
Додамо, що Еліна Світоліна зіграє з чорногорською тенісисткою Данко Ковиничі у першому раунді змагань в одиночному розряді. ЇЇ напарниця Конта зійдеться на старті змагань з легендарною бельгійкою Кім Клійстерс, яка нещодавно повернулась на корт після 8-річної паузи у кар'єрі.
 
Відзначимо, що це перша перемога Еліни Світоліної у матчах парного розряду ще з 2017 року. Останній раз перша ракетка України перемагала у матчі парного розряду у дуеті з іншою українкою Ольгою Савчук. 

Ще одна одеська тенісистка – Катерина Козлова у мексиканському Монтерреї в першому колі турніру WTA програла 45-й ракетці світу шведці Ребеці Петерсон – 6:3, 6:7, 4:6.

Матч тривав 2 години 30 хвилин.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
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