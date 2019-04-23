Еліна Світоліна вразила мережу своєю еротичністю: фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує радувати своїх шанувальників "гарячими" фото.

На цей раз шоста ракетка світу в своєму Instagram поділилася сексуальною публікацією з автомобіля.

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Еліна Світоліна в еротичному образі

Спорт 24 писав, що перша ракетка України Еліна Світоліна знялася зі змагань на грунтових кортах в Штутгарті, де в минулому році дійшла до чвертьфіналу. Вона і досі відновлюється після травми.

На відпочинок та відновлення після травми Еліна Світоліна відправилася до Греції. Саме на сонячному узбережжі тенісистка вирішила зробити яскраве фото у білому купальнику. Цю світлину вона виклала у себе в Instagram.

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