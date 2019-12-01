Еліна Світоліна зі своїм хлопцем відвідала етап Формули-1: фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна свій відпочинок проводить в Аду-Дабі. Там вона зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом відвідала етап Формули-1.

Фото пара виклала на спільному акаунті в Instagram. Світоліна та Монфіс відвідали технічну зону з гран-прі Абу-Дабі, що відбувається на острові Яс. Вони там побували під час тренування та кваліфікації.

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Гран-прі Аду-Дабі стане останнім етапом Формули-1 у 2019 році. Перегони розпочнуться у неділю, 1 грудня. о 15:10.

Нагадаємо, Світоліна нещодавно виклала спокусливу фотографію з відпочинку. Зазначимо, що українська спортсменка може дозволити собі будь-який шикарний відпочинок, адже за даними журналу Forbes потрапила в топ-5 найзаможніших тенісисток планети. За результатами цього сезону Еліна заробила понад шість мільйонів доларів.