Еліна Світоліна зі своїм хлопцем відвідала етап Формули-1: фото

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Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна свій відпочинок проводить в Аду-Дабі. Там вона зі своїм хлопцем Гаелем Монфісом відвідала етап Формули-1.

Фото пара виклала на спільному акаунті в Instagram. Світоліна та Монфіс відвідали технічну зону з гран-прі Абу-Дабі, що відбувається на острові Яс. Вони там побували під час тренування та кваліфікації.

До слова: Команди Формули-1 визначилися зі складом пілотів на сезон-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHAT an experience it was @f1 ? ??

Допис, поширений (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Гран-прі Аду-Дабі стане останнім етапом Формули-1 у 2019 році. Перегони розпочнуться у неділю, 1 грудня. о 15:10.

Нагадаємо, Світоліна нещодавно виклала спокусливу фотографію з відпочинкуЗазначимо, що українська спортсменка може дозволити собі будь-який шикарний відпочинок, адже за даними журналу Forbes потрапила в топ-5 найзаможніших тенісисток планети. За результатами цього сезону Еліна заробила понад шість мільйонів доларів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Формула-1 Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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