Еліна Світоліна знялася в елегантній рекламі київського готелю: фото

915 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна заробляє гроші не лише на тенісних кортах. Спортсменка ще й активно знімається у рекламі.

Цього разу Еліна Світоліна знялася для реклами київського готелю "Хілтон". Ще на початку року вона виклала відео з шеф-кухарем готелю Шотою Годердзішвілі. 

Читайте також: Еліна Світоліна несподівано вирішила взяти паузу у виступах

Перед тим була фотографія з одного з номерів.

До слова: Світоліна відкрила благодійний фонд, який допомагатиме українським дітям. Він у Далласі

Фото з Еліною Світоліною опублікували і на сторінці самого готелю в Instagram.

А згодом фотосесію для готелю виклала фотограф Маріана Шафро.

blog_ava
65-річна Бріджит Макрон засвітила стрункі ноги в стильній сукні-піджаку
сьогодні
4174
Теги: Еліна Світоліна Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
сьогодні 19:28 Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ
57
Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
27 березня 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
Станіслав Безушко 1121
Телеканали "Футбол 1/2" транслюватимуть європейську лігу замість АПЛ
сьогодні 15:42 Телеканали "Футбол 1/2" транслюватимуть європейську лігу замість АПЛ
674
Великий алігатор нахабно виліз на газон і завадив гольфістам продовжити гру: відео
сьогодні 12:15 Великий алігатор нахабно виліз на газон і завадив гольфістам продовжити гру: відео
944
Російська біатлоністка зробила несподівану заяву щодо свого переходу в збірну України
27 березня 21:49 Російська біатлоністка зробила несподівану заяву щодо свого переходу в збірну України
2502
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук