Еліна Світоліна знялася в елегантній рекламі київського готелю: фото
Українська тенісистка Еліна Світоліна заробляє гроші не лише на тенісних кортах. Спортсменка ще й активно знімається у рекламі.
Цього разу Еліна Світоліна знялася для реклами київського готелю "Хілтон". Ще на початку року вона виклала відео з шеф-кухарем готелю Шотою Годердзішвілі.
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Перед тим була фотографія з одного з номерів.
До слова: Світоліна відкрила благодійний фонд, який допомагатиме українським дітям. Він у Далласі
Фото з Еліною Світоліною опублікували і на сторінці самого готелю в Instagram.
А згодом фотосесію для готелю виклала фотограф Маріана Шафро.
Джерело: 24 Канал
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