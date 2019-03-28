Еліна Світоліна знялася в елегантній рекламі київського готелю: фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна заробляє гроші не лише на тенісних кортах. Спортсменка ще й активно знімається у рекламі.

Цього разу Еліна Світоліна знялася для реклами київського готелю "Хілтон". Ще на початку року вона виклала відео з шеф-кухарем готелю Шотою Годердзішвілі.

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Перед тим була фотографія з одного з номерів.

До слова: Світоліна відкрила благодійний фонд, який допомагатиме українським дітям. Він у Далласі

Фото з Еліною Світоліною опублікували і на сторінці самого готелю в Instagram.

А згодом фотосесію для готелю виклала фотограф Маріана Шафро.