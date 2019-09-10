Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео
Наставник збірної Косова Бернар Шалланд вкрай емоційно провів прес-конференцію перед грою кваліфікації Євро-2020 проти команди Англії.
Шалланд пояснював журналістам, яка тактика найбільше підходить для його команди. На його думку, гравців не можна змушувати бігти вперед, в їхніх головах повинна бути думка "Я хочу, я буду боротися за м'яч".
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Користувачі соцмереж оцінили емоційність керманича, а дехто тепер вніс його у список улюблених тренерів.
Матч між збірними Англії та Косова відбудеться 10 вересня о 21:45.
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