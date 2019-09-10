Емоційний тренер європейської збірної шокував соцмережі своєю пресконференцією: відео

Наставник збірної Косова Бернар Шалланд вкрай емоційно провів прес-конференцію перед грою кваліфікації Євро-2020 проти команди Англії.

Шалланд пояснював журналістам, яка тактика найбільше підходить для його команди. На його думку, гравців не можна змушувати бігти вперед, в їхніх головах повинна бути думка "Я хочу, я буду боротися за м'яч".

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We can't wait to see this guy on the touchline at St. Mary's tonight



Bernard Challandes = legend. pic.twitter.com/riUlZuwDcB — BBC Sport (@BBCSport) 10 сентября 2019 г.

Користувачі соцмереж оцінили емоційність керманича, а дехто тепер вніс його у список улюблених тренерів.

Матч між збірними Англії та Косова відбудеться 10 вересня о 21:45.