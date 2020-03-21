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Енді Руїс відправив у нокдаун ексчемпіона UFC: відео

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Енді Руїс / instagram.com/andy_destroyer13

Мексиканський боксер Енді Руїс відправив у нокдаун колишнього чемпіона UFC Андрія Арловського. Руїс провів спаринг з бійцем змішаних бойових мистецтв.

Ексчемпіон світу Руїс опублікував відео спарингу з Арловським. На той момент Арловський був чинним чемпіоном UFC у важкому дивізіоні.

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Мені було 16 років, коли я мав честь битися з чемпіоном UFC у важкій вазі Андрієм Арловським. Цей крутий хлопець виправдав своє прізвисько Пітбуль. Але мені вдалося доставити йому неприємності. Спасибі, чемпіон. Вибачте за якість відео,
– написав Руїс.

Дивіться відео нокдауну

Що відомо про Арловського?Чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв у важкій ваговій категорії за версією UFC (2005-2006 роки). Чемпіон світу з самбо (2000 рік), неодноразовий призер кубків світу з самбо. Андрій тривалий час вважався одним з провідних бійців світу.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту MMA Змішані єдиноборства Спорт Бокс
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