Ентоні Джошуа – історія хлопця із заводу, що побив Кличка та вдруге став чемпіоном світу

Ентоні Олавафемі Оласені Джошуа – британський професійний боксер, дворазовий чемпіон світу, переможець Олімпійськиї ігор 2012 року.

Дитинство

Народився 15 жовтня 1989 року в Вотфорді, що на північ від Лондона. Ентоні виходець з іммігрантської сім'ї. Мама – нігерійка, тато – мав ірландське й нігерійське коріння. У боксера є дві сестри: Лоретта і Джанет, а також брат Джакоб. Більшу частину свого дошкільного життя провів разом з батьками, на їхній батьківщині в Нігерії. Далі хлопчик переїхав в Англію, тут він пішов у школу.

З дитинства ріс неслухняною, часто проблемною дитиною. Давався в знаки його непростий характер і надмірна кількість енергії. Останню молодий хлопець переважно використовував для 2 справ: футболу (до нього в юнака проявлявся непоганий талант) і для хуліганства. Джошуа регулярно був активним учасником вуличних бійок. І навіть більше, в певний період зв'язався з місцевим криміналітетом і продавав марихуану. По закінченню школи юнак спочатку не планував ставати спортсменом, працював на місцевому цегляному заводі.

У 17 років переїхав до Лондона, де жив його кузен Бен Ллеємі, який вже відвідував боксерську залу. Старший родич вирішив, що бокс зможе перевиховати й дисциплінувати Ентоні. Та сталося трохи по іншому.



Фото з відкритих джерел

Аматорська кар'єра

Хлопець, тільки взявши до рук боксерські рукавиці, одразу почав бити досвідченіших противників один за одним. Єдиним, кого він не зміг здолати, був тоді ще кікбоксер Ділліан Уайт, який у деб'ютному для себе поєдинку в аматорському боксі переміг майбутнього чемпіона рішенням суддів (через 7 років бійці проведуть реванш, в якому Ентоні здобуде перемогу видовищним нокаутом).

Уродженець Вотфорда своїми виступами одразу вразив більшість англійських експертів і чиновників з боксу. Допомогла йому здобути визнання перемога над топовим вже тоді британським любителем Джозефом Джойсом нокаутом в першому раунді.

Протягом 2009-2011 років він здобув золото на декількох турнірах, серед яких: національний чемпіонат АВА 2010, 2011, національний турнір Герінгей 2010. Трохи гірше йшли справи на найпрестижніших міжнародних змаганнях: на чемпіонаті Європи 2011 року програв у чвертьфіналі румуну Міхею Ністору нокаутом в 3 раунді (2 поразка в кар'єрі). У тому ж 2011 році, був учасником світової першості в Азербайджані, де в конкурентній боротьбі (багато експертів вважають, що не без допомоги суддів ) поступився місцевому боксеру Магомедрасулу Маджидову рішенням суддів (третя і остання поразка на аматорському ринзі). Це був фінальний бій, британець отримав срібло, за допомогою цього кваліфікувався на Олімпійські ігри.

На домашні ігри їхав у якості одного з фаворитів. Уже в першому бою зійшовся з міцним кубинським боксером Ерісланді Савоном, якого переміг близьким рішенням 17-16. У чвертьфіналі трохи легше пройшов китайця Джанг Джілея 15-11. В півфіналі знову важко, але здолав велетня з Казахстану Івана Дичка 13-11. І в фіналі, здобув золото в важкому бою проти Роберто Каммарелле. На момент закінчення бою, судді нарахували по 18 точних попадань з обох сторін. Перемогу присудили британцю, не в останню чергу через статус хазяїна, тоді багато фанатів і експертів не погодилася з таким рішенням.



Фото з відкритих джерел

Професійна кар'єра

Після перемоги на олімпіаді вирішив одразу перейти в професійний бокс. Успішно деб'ютував у ньому поєдинком з італійцем Емануелем Лео, який на момент бою мав непереможний рекорд, що складався з 8 боїв. Лео був нокаутований уже в 1 раунді.

Далі для Ентоні почався час "мішкової дієти". З поміж інших його опонентів цього періоду можна виділити: британця Мета Скелетона, що колись був чемпіоном Британії і росіянина Дениса Бахтова. В сутичці з останнім Джошуа здобув свій перший титул – інтерконтинентального чемпіона WBC

У 13 поєдинку на профі ринзі бився з екс-претендентом на чемпіонський титул Кевіном Джонсоном і став першим хто зміг нокаутувати досвідченого американця. Після Джонсона виграв у непереможного земляка Гарі Корніша.

Всі ці бої не були дуже принциповими, олімпійський чемпіон Лондона був явним фаворитом у кожному з них. Коефіцієнти на переможця приймалися у співвідношенні 20 до 1 і більше. Першим дійсно серйозним, конкурентним противником для уродженця Вотфорда став добре відомий йому Ділліан Уайт.

Їхній бій мав відбутися 12 грудня 2015 року. На кону стояли 2 титули: чемпіона Великої Британії і Британської співдружності. Крім титулів, Ентоні було важливо взяти реванш за поразку, яку Уайт завдав йому 7 років до цього. Сам бій розпочався дуже активно. Боксери майже не проводили розвідку, а одразу почали розмінюватися ударами. В кінці 1 раунду Джошуа завдав удар після гонгу, що спровокувало вибігання до рингу великої кількості людей і могло призвести до масової бійки, однак, її вдалося уникнути. В другому раунді Ділліан зумів донести до цілі свій правий хук, який сильно потряс фаворита, але він встояв. Після 2 раунду Джошуа почав боксувати обачніше, хоча все одно деколи пропускав досить неприємні удари, хоча сам завдавав їх значно більше. В 7 раунді Олавафемі завдав потужного удару в скроню, після цього удару Уайт втратив здатність повноцінно орієнтуватися в просторі і був забитий до важкого нокауту.

Перемога над Уайтом підняла Джошуа на перше місце в рейтингу IBF, що дозволило вийти на бій проти чемпіона світу за цією версією – Чарльза Мартіна. Американський чемпіон не склав гідну конкуренцію для претендента. Двобій закінчився технічним нокаутом у 2 раунді.



Фото з відкритих джерел

Після завоювання титулу британець успішно захистив його в боях з Домініком Бризілом і Еріком Моліною. А 3 захист одночасно був і уніфікацією у двобої з представником України Володимиром Кличком. Як ми пам'ятаємо, наш чемпіон програв більш молодому супернику нокаутом в 11 раунді.

Той поєдинок незалежно від подальшого розвитку кар'єри британця залишиться одним з найбільш важливих для нього. Він приніс йому світову славу, визнання, титули і гроші. Якби Джошуа закінчив кар'єру одразу після цього, то він уже б увійшов до "рангу великих".

Та після перемоги над одним з найвизначніших суперважковаговиків усіх часів Ентоні продовжив писати історію. В наступному бою він переміг камерунця Карлоса Такама. А ще через 5 місяців, у березні 2018 року уніфікував титули в сутичці з Джозефом Паркером.

Їхня зустріч проходила в акуратному стилі. Боксери надавали перевагу дальній дистанції. Били переважно джебами. Джошуа мав перевагу в антропометрії, якою успішно користувався. Паркер же сильно не ризикував, не надто загострював бій. Невеселий двобій завершився одноголосним рішенням суддів на користь Джошуа. Австралієць став першим, і поки що останнім, хто зміг протриматися проти нього всю дистанцію.

Після Паркера промоутер Ентоні – Еді Хірн організовує для свого підопічного бій з Повєткіним. Росіянин позиціонувався, як топовий боєць, що програвав лише Володимиру Кличку. І дійсно, Олександр зміг нав'язати боротьбу в декількох раундах, проте швидко втомився і був відправлений на канвас рингу в 6 раунді.

Далі чемпіон вирішує взяти перерву, трохи відпочити, поїздити по світу. Повернення було заплановане на червень 2019. Планувався деб'ютут в США проти місцевого здорованя Джаррела Міллера. Та останній провалив допінг контроль. Заміну знайшли у лиці мексиканця Енді Руїса.

Спочатку всі були розчаровані, мовляв Руїс й на боксера не дуже схожий. Вигляд у нього, як у людини, яка ніколи не відвідувала спортзал і пропускала уроки фізкультури. Яке ж було здивування, коли цей пухлий, з круглим лицем чоловік 4 рази зміг відправити у нокдаун атлетичного, як Аполона, чемпіона з Великої Британії.

Вчора ж ми побачили реванш. В якому все стало на свої місця. Джошуа довів, що він номер 1 в хевівейті, здобувши хоч і не видовищну, але впевнену перемогу за очками.

Особисте життя

Не одружений і публічних стосунків ні з ким не має. Тривалий час мав роман з Ніколь Осборн, яка є інструктором з йоги й танцівницею на пілоні. Разом у них народився син Джозеф.

Цікаві факти

Ентоні вірить в Бога, проте не відносить себе до якоїсь з конфесій.

Кумиром серед боксерів для нього є Мухаммед Алі.

Декілька разів був заарештований за вуличні бійки і за гонки на дорогах.

У 2011 за продаж марихуани отримав умовний термін в 1 рік і 100 годин громадських робіт.

На правому плечі боксер має татуювання – карту Африки.