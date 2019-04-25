Ентоні Джошуа може відвідати бій Усик – Такам

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа може відвідати бій Олександра Усика проти Карлоса Такама.

Бій Усик – Такам відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. У цей же день в Ентоні Джошуа закінчується тренувальний табір. Він готується до бою в Нью-Йорку, який запланований на 1 червня.

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Відтак Ентоні Джошуа може відправитися на бій Усика. Адже саме українець може стати його наступним суперником. Відтак британець захоче особисто поглянути на дебют Усика у суперважкій вазі.

Поки ж Ентоні Джошуа готується до поєдинку 1 червня, який мав відбутися проти Джаррелла Міллера. Але американця звинуватили у вживанні заборонених препаратів. Наразі на бій з Джошуа претендують Енді Руїс і Майкл Хантер.