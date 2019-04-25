Ентоні Джошуа може відвідати бій Усик – Такам

31 Читать новость на русском
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа може відвідати бій Олександра Усика проти Карлоса Такама.

Бій Усик – Такам відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. У цей же день в Ентоні Джошуа закінчується тренувальний табір. Він готується до бою в Нью-Йорку, який запланований на 1 червня.

Читайте також: Стали відомі призові Карлоса Такама у випадку перемоги над Олександром Усиком

Відтак Ентоні Джошуа може відправитися на бій Усика. Адже саме українець може стати його наступним суперником. Відтак британець захоче особисто поглянути на дебют Усика у суперважкій вазі.

Поки ж Ентоні Джошуа готується до поєдинку 1 червня, який мав відбутися проти Джаррелла Міллера. Але американця звинуватили у вживанні заборонених препаратів. Наразі на бій з Джошуа претендують Енді Руїс і Майкл Хантер.

blog_ava
Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити
сьогодні
28565
Теги: Спорт Бокс Усик – Такам Олександр Усик
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На нас, гірськолижників, не звертають уваги. Не отримала підтримки навіть перед Олімпіадою
сьогодні 17:28 На нас, гірськолижників, не звертають уваги. Не отримала підтримки навіть перед Олімпіадою
Станіслав Безушко 100
Лігу чемпіонів можуть радикально змінити після 2024 року: деталі
сьогодні 17:00 Лігу чемпіонів можуть радикально змінити після 2024 року: деталі
288
Зінченко став найкращим захисником у матчі "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"
сьогодні 14:53 Зінченко став найкращим захисником у матчі "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"
285
Відомий український спортсмен сенсаційно заявив про завершення кар'єри
сьогодні 09:15 Відомий український спортсмен сенсаційно заявив про завершення кар'єри
1549
"Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу
24 квітня 21:57 "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу
280
Новини
Більше новин
Залиште відгук