Ентоні Джошуа порівняв удар Кличка й Руїса

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Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа / talksport.com/sport

Британський боксер Ентоні Джошуа порівняв удар Володимир Кличка та Енді Руїса. З обома спортсменами Джошуа бився й пропускав потужні удари.

У поєдинку проти Володимира Кличка, який Джошуа все ж зумів виграти, він побував у глибокому нокдауні в 6-у раунді.

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Хто вдарив мене сильніше всіх? Так Володимир Кличко! Я хотів сказати, що Енді Руїс, але коли він вдарив мене, це було як невеликий струс мозку. Але коли я пропустив від Кличка, то просто знав, що далі наш бій може закінчитися двома наслідками: я або виграю, або залишуся лежати на спині. Знаєте, як це, коли тебе виносять на носилках?,
– резюмував британець.

Відео нокдауну Джошуа в поєдинку проти Кличка

Проти Руїса Джошуа бився 2-го червня. Ентоні чотири рази побував в нокдауні й рефері вирішив зупинити бій у сьомому раунді.

Реванш Руїс – Джошуа офіційно відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії на арені в Ер-Ріяді. Таке рішення було ухвалено командами боксерів.

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Теги: Спорт Бокс Кличко – Джошуа Ентоні Джошуа Володимир Кличко
Джерело: klitschko-brothers.com
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