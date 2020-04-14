Помер відомий фотограф Ентоні Каузі, який зробив історичне фото бою Хабіб – МакГрегор

Фотограф газети The New York Post Ентоні Каузі помер у віці 48 років. Спортивний фотограф помер 13 квітня від коронавірусу.

Про смерть Каузі повідомив редактор The New York Post Стівен Лінч.

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"Ентоні Каузі був нашим колегою, нашим другом і блискучим журналістом. Він був одним з найкращих спортивних фотографів в Нью-Йорку, що відобразив всі головні спортивні моменти останніх 25 років. Його поважали ті, кого він фотографував, і захоплювалися ті, з ким він працював", – заявив Лінч.

Каузі фотографував спортивні події: баскетбол, футбол, ММА, бокс, теніс тощо.

Він автор відомої фотографії, на якій чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов перемагає колишнього чемпіона у двох дивізіонах Конора МакГрегора на турнірі UFC 229.

У нього залишилися дружина, двоє дітей (п'яти і двох років), батьки і дві сестри.

Каузіо працював фотографом Post з 1994 року і знімав всі головні спортивні події Нью-Йорка, включаючи US Open.

"Ентоні Каузі був єдиним у своєму роді, іншому для всіх нас, і ми завжди були раді працювати з ним на US Open. У нього було гостре око і творче бачення, і ними він багато разів показував US Open читачам Post", – мовиться у твіттері Відкритого чемпіонату США.

Anthony Causi was one-of-a-kind, was a friend to all and we always enjoyed working with him at the US Open.



He brought a sharp eye with a creative approach and helped us bring the US Open to so many through his NY Post photos. pic.twitter.com/FZ9ASv8uyV — US Open Tennis (@usopen) April 13, 2020

Три тижні тому Каузі опублікував допис з лікарні, де написав, що ніколи не думав, що потрапить у таку ситуацію.

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