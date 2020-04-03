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Епатажна дружина відомого ексгравця збірної України перехворіла коронавірусом

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Ірина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk

Дружина колишнього футболіста збірної України Миколи Морозюка Ірина перехворіла коронавірусом. Ірина Морозюк розповіла про симптоми та перебіг хвороби. Наразі з нею все добре.

У своєму інстаграмі Ірина розповіла, що два тижні тому захворіла. Лікарі повідомили їй, що на 50% – це коронавірус.

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Я перехворіла 3-4 дні, основні симптоми пішли, а залишилася тільки втрата нюху – я не відчувала смаку і запаху. У мене почало дерти за грудиною і хотілося кашляти. Потім піднялася температура: не вище 37,5, але було дуже погано. Це тривало 3 дні, а на 4-й температура пішла і мені стало легше. Останні 2 дні я вже більш-менш відчуваю, що їм. Я здала аналіз на антитіла коронавірусу, він у мене позитивний,
– сказала Ірина.

Згодом Ірина здала тест на антитіла і показав позитивний результат. "Вона мені дзвонить і каже, що у мене позитивний результат. Виходить, 2 тижні тому я перехворіла на коронавірус без ускладнень", – додала Морозюк.

Морозюк заявила, що повторно здасть аналіз, однак її переконують, що хвороба вже пройшла.

"Для них це дуже важливо, щоб дізнатися, чи не є я носієм, і чи не заразна для інших людей. Я серйозно до цього поставилася і ні з ким не контактувала. Тільки з дитиною і нянею, але вони добре себе почувають", – зазначила Ірина.

Чим відома Ірина Морозюк?

Окрім того, що Ірина дружина ексгравця "Динамо" та збірної України Миколи Морозюка, вона засновниця бренду чоловічого і жіночого одягу MRZ design.

Також Ірина президентка українського футбольного клубу "Ліон".

У своєму інстаграмі Ірина публікує відверті фото, а під час карантину взяла участь у челенджі з туалетним папером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Show me your #carantine mood @nikolic_alex

Допис, поширений Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Коронавірус COVID-19 Спорт Футбол
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