Епічна битва з Льюїсом і яскраве повернення: три бої Кличка увійшли до найкращих за версією WBC

Дирекція Всесвітньої боксерської ради (WBC) оголосила список найбільш пам'ятних в історії боїв в суперважкій вазі, проведених під егідою організації. У їх число увійшли бої за участю Віталія Кличка.

Klitschko-brothers.com повідомляє, що до рейтингу потрапили три поєдинки, в яких бився Кличко.

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У список потрапив бій українця проти Леннокса Льюїса. Бій відбувся 16 років тому, 21 червня 2003-го, на арені "Staples Center" у Лас-Вегасі (США).

Льюїс здобув перемогу, оскільки рефері зупинив бій у шостому раунді через жахливе розсічення у Кличка. На момент зупинки поєдинку Кличко перемагав за очками.

Кличко – Льюїс відео бою

Окрім того, у топ-лист увійшов поєдинок Віталія проти Коррі Сандерса у квітні 2004 року. У цьому бою українець завоював пояс чемпіона світу за версією WBC.

Поєдинок проти Сандерса для Віталія був знаковим і тому, що він помстився південноафриканцю, який у 2003 році переміг Володимира Кличка.

Кличко – Сандерс відеоогляд бою

У список найкращих боїв потрапив поєдинок Кличка проти Семюеля Пітера, який відбувся у жовтні 2008-го. 11 жовтня 2008 Кличко повернувся на ринг і переміг технічним нокаутом.

Таким чином, пояс за версією WBC знову повернувся до Віталія Кличка.

Разом з цією перемогою брати Клички досягли своєї мети та встановили світовий рекорд – вперше в історії професійного боксу чемпіонами у важкій ваговій категорії за версіями найпрестижніших світових організацій IBF, WBC та WBO стали одночасно два рідні брати.

Кличко – Пітер відео бою