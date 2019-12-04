Епічна битва з Льюїсом і яскраве повернення: три бої Кличка увійшли до найкращих за версією WBC
Дирекція Всесвітньої боксерської ради (WBC) оголосила список найбільш пам'ятних в історії боїв в суперважкій вазі, проведених під егідою організації. У їх число увійшли бої за участю Віталія Кличка.
Klitschko-brothers.com повідомляє, що до рейтингу потрапили три поєдинки, в яких бився Кличко.
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У список потрапив бій українця проти Леннокса Льюїса. Бій відбувся 16 років тому, 21 червня 2003-го, на арені "Staples Center" у Лас-Вегасі (США).
Льюїс здобув перемогу, оскільки рефері зупинив бій у шостому раунді через жахливе розсічення у Кличка. На момент зупинки поєдинку Кличко перемагав за очками.
Кличко – Льюїс відео бою
Окрім того, у топ-лист увійшов поєдинок Віталія проти Коррі Сандерса у квітні 2004 року. У цьому бою українець завоював пояс чемпіона світу за версією WBC.
Поєдинок проти Сандерса для Віталія був знаковим і тому, що він помстився південноафриканцю, який у 2003 році переміг Володимира Кличка.
Кличко – Сандерс відеоогляд бою
У список найкращих боїв потрапив поєдинок Кличка проти Семюеля Пітера, який відбувся у жовтні 2008-го. 11 жовтня 2008 Кличко повернувся на ринг і переміг технічним нокаутом.
Таким чином, пояс за версією WBC знову повернувся до Віталія Кличка.
Разом з цією перемогою брати Клички досягли своєї мети та встановили світовий рекорд – вперше в історії професійного боксу чемпіонами у важкій ваговій категорії за версіями найпрестижніших світових організацій IBF, WBC та WBO стали одночасно два рідні брати.
Кличко – Пітер відео бою