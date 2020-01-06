24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Епічний фейл: у Росії замість поразки від Канади показали запис переможного фіналу 2011 року

446 Читать новость на русском
Росія – Канада / Фото з відкритих джерел

Офіційний транслятор матчів з молодіжного чемпіонату світу на території Росії канал "Матч ТВ" під час фінального поєдинку турніру між Росією і Канадою включив запис поєдинку цих же команд в 2011 році, коли перемогу відсвяткувала Росія.

В цей же час "Перший канал" показував пряму трансляцію фінального матчу-2020 року, в якому Росія програла канадцям з рахунком 3:4, виграючи 3:1.

Дивіться також: Російського хокеїста дискваліфікували на чемпіонаті світу за ганебну поведінку: відео

Багато хто почав жартувати, що Росія все більше перетворюється в Північну Корею, де показують тільки перемоги своєї збірної.

Російський футболіст Дмитро Тарасов привітав збірну в сторіс Instagram з перемогою, хоч потім і придумав виправдання такій помилці.

Він тут же став об'єктом для жартів, але його випадок – не унікальний. Багато хто дивився фінал на "Матч ТВ". А після фінального свистка заполонили соцмережі привітаннями і постами розчарування, що дивилися не той матч.

Раніше поєдинку між Канадою і Росією передував скандал: капітан збірної Канади проявив неповагу до російського гімну. У відповідь російські хокеїсти не потиснув йому руку. Баррет Хейтон після гри вибачився і заявив, що просто був спустошений після розгромної поразки.

Трансфери команд УПЛ: зима 2020
сьогодні
1797
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Новини Росії Хокей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 січня 23:15 Росія епічно програла Канаді у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею – відео
Ігор Саджениця 4073
4 січня 12:38 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 2290
5 січня 18:07 "Барселона" хоче купити півзахисника "Динамо", який забивав "Шахтарю" в Лізі чемпіонів
Юрій Семенюк 1862
2 січня 17:40 Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році
Ігор Саджениця 2254
5 січня 16:15 Топ-10 найочікуваніших боксерських поєдинків 2020 року
Андрій Тудовші 2499
Новини
Більше новин
Залиште відгук