Епічний фейл: у Росії замість поразки від Канади показали запис переможного фіналу 2011 року

Офіційний транслятор матчів з молодіжного чемпіонату світу на території Росії канал "Матч ТВ" під час фінального поєдинку турніру між Росією і Канадою включив запис поєдинку цих же команд в 2011 році, коли перемогу відсвяткувала Росія.

В цей же час "Перший канал" показував пряму трансляцію фінального матчу-2020 року, в якому Росія програла канадцям з рахунком 3:4, виграючи 3:1.

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Багато хто почав жартувати, що Росія все більше перетворюється в Північну Корею, де показують тільки перемоги своєї збірної.

Російський футболіст Дмитро Тарасов привітав збірну в сторіс Instagram з перемогою, хоч потім і придумав виправдання такій помилці.

Він тут же став об'єктом для жартів, але його випадок – не унікальний. Багато хто дивився фінал на "Матч ТВ". А після фінального свистка заполонили соцмережі привітаннями і постами розчарування, що дивилися не той матч.

Раніше поєдинку між Канадою і Росією передував скандал: капітан збірної Канади проявив неповагу до російського гімну. У відповідь російські хокеїсти не потиснув йому руку. Баррет Хейтон після гри вибачився і заявив, що просто був спустошений після розгромної поразки.